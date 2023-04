ENS – DES OISEAUX ET DES POMMES, 10 juin 2023, Blomac.

5 km / Facile

Rendez-vous au parking du cimetière puis covoiturage

Venez découvrir l’étang de Marseillette et les oiseaux qui y vivent !

Matériel d’observation fourni.

Réservation obligatoire.

25 personnes max..

2023-06-10 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-10 12:00:00. .

Blomac 11700 Aude Occitanie



5 km / Easy

Meet at the cemetery parking lot then carpool

Come to discover the pond of Marseillette and the birds which live there!

Observation equipment provided.

Reservation required.

25 people max.

5 km / Fácil

Encuentro en el aparcamiento del cementerio, luego coche compartido

Venga a descubrir el estanque de Marseillette y las aves que lo habitan

Material de observación proporcionado.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

5 km / Leicht

Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof, dann Fahrgemeinschaften

Entdecken Sie den Étang de Marseillette und die Vögel, die dort leben!

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude