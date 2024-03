Blokuhaka Kerlouan, samedi 6 juillet 2024.

Blokuhaka Kerlouan Finistère

Blokuhaka vous invite à un événement unique et familial, mêlant sport et festivités au rythme des marées.

Cet événement, organisé par l’association Ecogrimp’s, vous fera vivre l’escalade de bloc sur les rochers, en fonction des horaires de la marée. Vous pourrez également découvrir ou pratiquer d’autres activités yoga, acroyoga, paddle, slackline, waterline.

Les enfants pourront se divertir sur le phare gonflable d’escalade ou le mur de 8 m. Si vous êtes un grimpeur confirmé et que vous avez votre matériel, vous pourrez participer au contest d’escalade (inscription en ligne obligatoire, places limitées), avec des qualifications le samedi et des finales le dimanche. Pour vous restaurer et vous désaltérer, vous trouverez une buvette et un foodtruck.

Et pour prolonger la fête, vous pourrez assister aux concert et aux dj-set en soirée.

Blokuhaka, c’est l’événement à ne pas manquer pour les passionnés de sport et de nature. Venez vivre une expérience inoubliable! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-07

Site de Meneham

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne ecogrimps@gmail.com

L’événement Blokuhaka Kerlouan a été mis à jour le 2024-02-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne