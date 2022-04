Blokuhaka Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Blokuhaka Kerlouan, 2 juillet 2022, Kerlouan. Blokuhaka Village de Meneham Meneham Kerlouan

2022-07-02 10:00:00 – 2022-07-03 01:00:00 Village de Meneham Meneham

Kerlouan Finistère Contest d’escalade au rythme des marées. Réservation en ligne pour les grimpeurs participants au contest. blokuhaka.festival@gmail.com http://blokuhaka.fr/ Contest d’escalade au rythme des marées. Réservation en ligne pour les grimpeurs participants au contest. Village de Meneham Meneham Kerlouan

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Village de Meneham Meneham Ville Kerlouan lieuville Village de Meneham Meneham Kerlouan Departement Finistère

Kerlouan Kerlouan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlouan/

Blokuhaka Kerlouan 2022-07-02 was last modified: by Blokuhaka Kerlouan Kerlouan 2 juillet 2022 finistère Kerlouan

Kerlouan Finistère