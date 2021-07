Blokuhaka, escalade au rythme des marées Kerlouan, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Kerlouan.

Blokuhaka, escalade au rythme des marées 2021-07-10 09:00:00 – 2021-07-11 00:00:00

Kerlouan Finistère Kerlouan

Contest d’escalade au rythme des marées réservé aux grimpeurs autonomes et confirmés. Crash pad obligatoire. Finales le dimanche à 14h. Initiations d’escalade au rythme des marées à partir de 7 ans. Découverte de l’escalade, Slackline, Acroyoga et Stand Up Paddle.

blokuhaka.festival@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-06-24 par