Stage "Dessins magiques" Maison de la bd Blois

Loir-et-Cher

Stage “Dessins magiques” Maison de la bd, 24 février 2020 10:00, Blois. 24 – 28 février 2020 Sur place Sur inscription. Tarif : 40€* par participant http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/cours-a-l-annee-stages-et-formations/736-stages-d-hiver-a-la-maison-de-la-bd-2020 Créations autour des illusions d’optiques et autres effets visuels. Stage «Dessins magiques » : Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 de 10h à 12h Pour les enfants de 8 à 12 ans Encadré par Sébastien Duforestel. Créations autour des illusions d’optiques et autres effets visuels. Tarif : 40€* par participant La Maison de la bd se charge de mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement des stages. Pour l’inscription, merci de nous contacter au 02 54 42 49 22 ou par mail à bdboum@bdboum.com *En cas de désistement 7 jours, ou moins, avant le stage, aucun remboursement ne sera effectué. Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS 41000 Blois Loir-et-Cher lundi 24 février 2020 – 10h00 à 12h00

mardi 25 février 2020 – 10h00 à 12h00

mercredi 26 février 2020 – 10h00 à 12h00

jeudi 27 février 2020 – 10h00 à 12h00

vendredi 28 février 2020 – 10h00 à 12h00

