Stage “Couleurs” Maison de la bd Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Stage “Couleurs” Maison de la bd, 11 avril 2022 14:00, Blois. 11 – 15 avril Sur place Sur inscription – 40€ https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-couleurs-avril, 0254424922, bdboum@bdboum.com A travers une approche ludique, vient essayer différentes techniques de mise en couleur, créer des gammes colorées et des illustrations. Stage Couleurs animé par Pauline Torregrossa – 8/12 ans. Du 11 au 15 avril 2022 – de 14 h à 16 h – 40 € A travers une approche ludique, les participant.e.s seront invité.e.s à essayer différentes techniques de mise en couleur, à créer des gammes colorées et des illustrations. Un carnet de bord sera fourni à chacun.e pour lui permettre d’explorer son propre univers visuel. La Maison de la bd se charge de mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement des stages. Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS 41000 Blois Loir-et-Cher lundi 11 avril – 14h00 à 16h00

mardi 12 avril – 14h00 à 16h00

mercredi 13 avril – 14h00 à 16h00

jeudi 14 avril – 14h00 à 16h00

vendredi 15 avril – 14h00 à 16h00

