Rencontre avec Quentin Zuttion Maison de la bd, 9 mars 2023 18:30, Blois

L’auteur nous parlera de son travail sur ses albums Dans le cadre de la Semaine Elles

Jeudi 9 mars, 18 h 30

Maison de la bd Femmes guerrières, femmes de combat de l’Amazone à la femme d’aujourd’hui… Le combat sommeille en chacune d’Elles, dans un petit coin de leur esprit, de leur cœur ou de leur corps… C’est aussi le combat du quotidien pour exister.

Diplômé de l’École nationale supérieure d’art de Dijon, Quentin Zuttion se fait rapidement connaître sur les réseaux sociaux notamment pour son blog illustré “Les petits mensonges de Mr. Q”. Il sort en 2019 “Touchées”, une bande dessinée sur les violences faites aux femmes.

“La Dame Blanche” (Prix Conseil Régional Centre Val de Loire lors de bd BOUM 39) et “Toutes les Princesses meurent après minuit” (Fauve spécial du jury jeunesse Angoulême) sortent en 2022.

À travers son travail, il explore les corps, les histoires d’amour contemporaines et les quêtes identitaires, et nous propose une œuvre déjà d’une grande maturité, ancrée dans son temps, entre poésie, sensibilité et violence.

© Zuttion/ Le Lombard Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS 41000 Blois Loir-et-Cher jeudi 9 mars – 18h30 à 20h00

