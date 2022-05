Rencontre avec Juliette Boutant Maison de la bd Blois Catégories d’évènement: Blois

Rencontre avec Juliette Boutant Maison de la bd, 7 mars 2020 18:30, Blois. Samedi 7 mars 2020, 18h30 Sur place Entrée libre Rencontre avec Juliette Boutant qui présentera son travail sur “Les Crocodiles sont toujours là” Dans le cadre de la semaine ELLES, la Ville de Blois se donne pour ambition d’ouvrir les débats, d’éveiller les consciences aux problématiques que rencontrent les femmes dans leur quotidien. La Maison de la bd s’associe à cet évènement en organisant une rencontre avec Juliette Boutant. Elle présentera son travail sur Les Crocodiles sont toujours là, un ouvrage édité par Casterman, illustrant des témoignages de femmes victimes de harcèlement et de sexisme dans la vie quotidienne. Le Projet Crocodiles naît sur internet en même temps que le site « Paye Ta Shnek » et bien avant le mouvement « #metoo ». Des témoignages de femmes victimes de harcèlement de rue et de sexisme y sont transposés en bande dessinée avec une originalité : les hommes sont représentés sous la forme de crocodiles. Juliette Boutant rejoint Thomas Mathieu et, ensemble, ils rendent compte d’actes sexistes qui se déroulent aussi ailleurs que dans la rue : les violences gynécologiques et obstétricales, le sexisme dans les rapports avec la police, en milieu professionnel, dans la sexualité, la vie publique ou encore l’éducation. http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/rencontres-2020/742-rencontre-avec-juliette-boutant Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS 41000 Blois Loir-et-Cher samedi 7 mars 2020 – 18h30 à 20h00

