Partir en livre à la Maison de la bd Maison de la bd, 12 juillet 2022 15:00, Blois. 12 – 22 juillet Sur place activités gratuites https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/partir-en-livre Partir en livre, est une manifestation gratuite organisée par le Centre national du livre dans toute la France. A la Maison de la bd de Blois, les ateliers sont sur inscriptions et limités en nombre. Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, est une manifestation gratuite organisée par le Centre national du livre dans toute la France. Cette année à la Maison de la bd de Blois, les ateliers sont sur inscriptions et limités en nombre.

DES ATELIERS EN JUILLET A LA MAISON DE LA BD

DU MARDI 12 AU VENDREDI 22 JUILLET 2022

15H – 16H30

LE PROGRAMME

– mardi 12 juillet, 6-10 ans

Atelier de création en papier, sur le thème de l’amitié. – mercredi 13 juillet 8-12 ans

Atelier dessin autour de l’exposition Jojo et Mademoiselle Louise

La visite de l’exposition sera suivie d’un atelier pour apprendre à dessiner Jojo et ses ami.e.s – vendredi 15 juillet, tout public

Lecture animée par le conteur Richard Petitsigne

Il emmènera petit.e.s et grand.e.s à travers d’incroyables histoires d’amitié – mardi 19 juillet, 8-12 ans

Atelier d’écriture, écriture collective et ludique d’histoire d’amitiés – mercredi 20 juillet, 8-10 ans

Atelier Nos amis les animaux , avec la dessinatrice Isy Ochoa.

Elle a écrit et dessiné de nombreux livres dont Rosa Bonheur, qui retrace la vie de cette artiste et peintre animalière. Elle présentera ses dessins et ses astuces pour dessiner les différents animaux rencontrés dans son album – jeudi 21 juillet, 6-10 ans

Atelier Poésie dessinée, illustration de poésie connues et moins connues sur l’amitié – vendredi 22 juillet, 6-10 ans

Atelier Un.e amie.e fantastique !, création en papier et en couleur d’un.e ami.e imaginaire et fantastique Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 Blois Loir-et-Cher mardi 12 juillet – 15h00 à 16h30

mercredi 13 juillet – 15h00 à 16h30

vendredi 15 juillet – 15h00 à 16h30

mardi 19 juillet – 15h00 à 16h30

mercredi 20 juillet – 15h00 à 16h30

jeudi 21 juillet – 15h00 à 16h30

vendredi 22 juillet – 15h00 à 16h30

