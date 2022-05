Librairie éphémère Maison de la bd, 19 décembre 2020 10:00, Blois.

La Maison de la bd organise une librairie éphémère à l’occasion de Noël afin de soutenir les éditeurs et les auteur-e-s de la région..

19, 22, 23 et 24 décembre 2020 – 10h/ 18h

Afin de soutenir les éditeurs et les auteur-e-s de la région, la Maison de la bd organise une librairie éphémère à l’occasion de Noël.

Voyage au Centre des Livres (19, 22, 23 et 24 décembre), Moon Li (Blois)

Passionnée de belles histoires et de belles illustrations, Béatrice Fouasnon fait découvrir aux enfants la lecture en s’amusant. Grâce au partenariat avec des petites maisons d’éditions indépendantes (Comme une Orange, Des Ronds dans l’O, Eponymes, Gingko, Magellan, Pipa…) elle présente une grande sélection d’ouvrages pour tous les âges. Elle accueillera Moon Li, dessinatrice blésoise, pour la signature de « Zoya que le grand crique me croque », une aventure épique ou engins mécaniques et créatures magiques sont animés par le même désir de vivre.

Grrr Art Éditions – Patrick Bressot (19 et 22 décembre)

Patrick Bressot a été de nombreuses années graphiste publicitaire avant de se consacrer à l’illustration jeunesse. Il réalise la série « Les trois pirates », pour les 4 à 9 ans, chez Grrr Art Éditions. La maison de la bd avait consacré une exposition de son travail en 2016.

Un Poil Bleu – Philippe Reich (19 décembre), Emy Sauvaget (22 et 23 décembre)

Après le succès du millésime 2019, Un poil bleu continue l’aventure avec une nouvelle collection qui se décline au carré avec deux nouveaux ouvrages et deux nouveaux talents. « Au sommet del cielo » d’Emeline Sauvaget raconte les mésaventures de Loro, un perroquet majestueux qui se réveille un matin, entièrement bleu. « Dans la vie, il y a… » de Philippe Reich ou quand un corbeau perché croise un chapeau abandonné.

Atelier Kraft – Afuro Pixe (19, 22, 23 et 24 décembre)

Henoch Nsangata alias Afuro Pixe sort un art book « Colorfield » pour la fin de l’année.

Toom Éditions (19, 22, 23 et 24 décembre)

La maison d’édition de bd africaines a désormais son siège social à Blois. Sa ligne éditoriale évoque les réalités de l’Afrique avec une volonté progressiste et dénonciatrice. Malgré une vue diminuée par la maladie, Simon-Pierre Mbumbo continue à dessiner et vient de sortir « Colonel Toutou », ouvrage sélectionné pour le prix Nouvelle République 2020 dans le cadre de bd BOUM 37.

Pierre Champion (19, 22, 23 et 24 décembre) – Elonan Comics & autoédition

Grace à une campagne de crowdfunding, Pierre Champion sort l’album « Exsilium ». Il fait parti du collectif Elonan Comics, une association dont l’objectif est de promouvoir de jeunes auteurs et de créer des BD de super-héros.

Will Argunas Shop – samedi 19 décembre

Illustrateur et sérigraphe, l’auteur a une vingtaine d’albums à son actif. Le rock, le cinéma et le roller derby font l’objet d’art books, mais aussi sont déclinés en sérigraphie et autres produits dérivés. Son travail avait été exposé dans le bar du cinéma Les Lobis l’an passé.

Maison de la bd

3 rue des Jacobins

41000 BLOIS

Tel : 02 54 42 49 22

Site : http://www.maisondelabd.com

samedi 19 décembre 2020 – 10h00 à 18h00

mardi 22 décembre 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 23 décembre 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 24 décembre 2020 – 10h00 à 18h00