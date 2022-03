Exposition “Walking on the moon” Maison de la bd, 5 avril 2022 09:30, Blois.

5 avril – 11 juin Sur place Entrée libre

L’exposition présente les travaux de deux artistes dont les inspirations sont le ciel et l’espace.

Illustrations de Manchu, en partenariat avec la galerie Maghen & photographies de Manolo Chrétien

Commissariat : bd BOUM

Manchu commence sa carrière au début des années 80 en travaillant sur les vaisseaux et décors de deux séries mythiques : Ulysse 31 et Il était une fois l’Espace. Puis il se dirige vers l’illustration, notamment pour la célèbre collection La grande anthologie de la science-fiction au Livre de Poche. La rigueur scientifique et le souci du détail qu’il s’impose, font de lui un acteur recherché du mouvement Hard Science Fiction, genre dans lequel les éléments illustrés sont en accord avec les connaissances scientifiques. Il a travaillé pour de nombreux éditeurs et pour des magazines scientifiques : Ciel et Espace, Sciences et Avenir, Sciences et Vie Junior, pour des organismes comme le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) ou l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Manchu s’impose également comme une référence dans le domaine de la bande dessinée avec la réalisation de couvertures, pour le label Série B ou plus récemment le concept d’uchronies Jour J, aux éditions Delcourt.

Manolo Chrétien est plasticien-photographe. De père pilote et spationaute, il passe sa jeunesse entre les hangars et les avions. Il développe une passion pour cet univers métallique combinant puissance, vitesse et technologie. Il est fasciné par les effets de la gravitation sur les éléments. Pression atmosphérique, déformation de la matière, distorsion, nuages, courants, vents, dynamique des fluides, érosion… Manolo s’attache à captiver le spectateur par les plus petits détails. Les jeux de reflets et de textures exaltent ses sujets. De là, son intérêt pour le mouvement et la matière. Les distorsions et la fluidité des lignes parsèment ses photographies.

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS 41000 Blois Loir-et-Cher

© Manchu/Galerie Maghen