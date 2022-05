Exposition “Sur les ailes du monde – Audubon” Maison de la BD Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Exposition “Sur les ailes du monde – Audubon” Maison de la BD, 9 septembre 2020 09:30, Blois. 9 septembre – 31 octobre 2020 Sur place Présentation de planches originales de l’album L’exposition présente les planches de l’album qui narre l’histoire vraie du premier scientifique américain – d’origine française et naturalisé américain, entré au Panthéon national. En 1810, John James Audubon s’embarque sur le Mississipi pour son premier voyage d’exploration. Le but de cet homme au destin tumultueux ? Découvrir et peindre tous les oiseaux du continent. Car J.J. Audubon est un excellent peintre, mais aussi un vrai aventurier, car il veut voir les animaux dans leur environnement pour mieux représenter la vie. C’est le monde sauvage de l’Amérique du début du XIXe siècle qu’il affronte dans un vrai western naturaliste, magnifiquement dépeint par les auteurs. Une vie tumultueuse et trépidante pour ce maître de l’ornithologie. Site : http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires-2020/744-sur-les-ailes-du-monde-audubon Maison de la BD 3 rue des Jacobins 41000 Blois 41000 Blois Loir-et-Cher mercredi 9 septembre 2020 – 09h30 à 12h00

