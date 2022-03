Exposition “L’Oasis” de Simon Hureau Maison de la bd, 5 avril 2022 09:30, Blois.

5 avril – 11 juin Sur place Entrée libre

L’exposition présente des planches réalisées en couleurs directes.

L’auteur raconte comment il a redonné vie à son jardin abandonné à la friche par son ancien propriétaire. Il a assisté à la renaissance d’une véritable biodiversité. Son terrain est devenu un véritable creusé de diversité végétale et animale. Sans connaissances particulières sur le sujet, avec beaucoup de recherches, de passion et d’huile de coude, il est parvenu à recréer une véritable oasis et témoigne ainsi des capacités de résilience de la nature. L’ouvrage rappelle aussi les livres d’histoire naturelle, les catalogues illustrés et les planches botaniques. Un album ludique, pratique et pédagogique sur la façon de créer son jardin et de protéger les espèces. Alors que la biodiversité est en déclin, et l’être humain en est le principal responsable, Simon Hureau nous interroge sur notre capacité individuelle à œuvrer pour les générations futures.

L’exposition présente des planches réalisées en couleurs directes.

L’album a obtenu le prix Région Centre Val de Loire lors de bd BOUM 37.

Commissariat : bd BOUM

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 Blois Loir-et-Cher

mardi 5 avril – 09h30 à 12h00

mardi 5 avril – 14h00 à 17h30

mercredi 6 avril – 09h30 à 12h00

mercredi 6 avril – 14h00 à 17h30

jeudi 7 avril – 09h30 à 12h00

jeudi 7 avril – 14h00 à 17h30

vendredi 8 avril – 09h30 à 12h00

vendredi 8 avril – 14h00 à 17h30

samedi 9 avril – 09h30 à 12h00

samedi 9 avril – 14h00 à 17h30

mardi 12 avril – 09h30 à 12h00

mardi 12 avril – 14h00 à 17h30

mercredi 13 avril – 09h30 à 12h00

mercredi 13 avril – 14h00 à 17h30

jeudi 14 avril – 09h30 à 12h00

jeudi 14 avril – 14h00 à 17h30

vendredi 15 avril – 09h30 à 12h00

vendredi 15 avril – 14h00 à 17h30

samedi 16 avril – 09h30 à 12h00

samedi 16 avril – 14h00 à 17h30

mardi 19 avril – 09h30 à 12h00

mardi 19 avril – 14h00 à 17h30

mercredi 20 avril – 09h30 à 12h00

mercredi 20 avril – 14h00 à 17h30

jeudi 21 avril – 09h30 à 12h00

jeudi 21 avril – 14h00 à 17h30

vendredi 22 avril – 09h30 à 12h00

vendredi 22 avril – 14h00 à 17h30

samedi 23 avril – 09h30 à 12h00

samedi 23 avril – 14h00 à 17h30

mardi 26 avril – 09h30 à 12h00

mardi 26 avril – 14h00 à 17h30

mercredi 27 avril – 09h30 à 12h00

mercredi 27 avril – 14h00 à 17h30

jeudi 28 avril – 09h30 à 12h00

jeudi 28 avril – 14h00 à 17h30

vendredi 29 avril – 09h30 à 12h00

vendredi 29 avril – 14h00 à 17h30

samedi 30 avril – 09h30 à 12h00

samedi 30 avril – 14h00 à 17h30

mardi 3 mai – 09h30 à 12h00

mardi 3 mai – 14h00 à 17h30

mercredi 4 mai – 09h30 à 12h00

mercredi 4 mai – 14h00 à 17h30

jeudi 5 mai – 09h30 à 12h00

jeudi 5 mai – 14h00 à 17h30

vendredi 6 mai – 09h30 à 12h00

vendredi 6 mai – 14h00 à 17h30

samedi 7 mai – 09h30 à 12h00

samedi 7 mai – 14h00 à 17h30

mardi 10 mai – 09h30 à 12h00

mardi 10 mai – 14h00 à 17h30

mercredi 11 mai – 09h30 à 12h00

mercredi 11 mai – 14h00 à 17h30

jeudi 12 mai – 09h30 à 12h00

jeudi 12 mai – 14h00 à 17h30

vendredi 13 mai – 09h30 à 12h00

vendredi 13 mai – 14h00 à 17h30

samedi 14 mai – 09h30 à 12h00

samedi 14 mai – 14h00 à 17h30

mardi 17 mai – 09h30 à 12h00

mardi 17 mai – 14h00 à 17h30

mercredi 18 mai – 09h30 à 12h00

mercredi 18 mai – 14h00 à 17h30

jeudi 19 mai – 09h30 à 12h00

jeudi 19 mai – 14h00 à 17h30

vendredi 20 mai – 09h30 à 12h00

vendredi 20 mai – 14h00 à 17h30

samedi 21 mai – 09h30 à 12h00

samedi 21 mai – 14h00 à 17h30

mardi 24 mai – 09h30 à 12h00

mardi 24 mai – 14h00 à 17h30

mercredi 25 mai – 09h30 à 12h00

mercredi 25 mai – 14h00 à 17h30

vendredi 27 mai – 09h30 à 12h00

vendredi 27 mai – 14h00 à 17h30

samedi 28 mai – 09h30 à 12h00

samedi 28 mai – 14h00 à 17h30

mardi 31 mai – 09h30 à 12h00

mardi 31 mai – 14h00 à 17h30

mercredi 1er juin – 09h30 à 12h00

mercredi 1er juin – 14h00 à 17h30

jeudi 2 juin – 09h30 à 12h00

jeudi 2 juin – 14h00 à 17h30

vendredi 3 juin – 09h30 à 12h00

vendredi 3 juin – 14h00 à 17h30

samedi 4 juin – 09h30 à 12h00

samedi 4 juin – 14h00 à 17h30

mardi 7 juin – 09h30 à 12h00

mardi 7 juin – 14h00 à 17h30

mercredi 8 juin – 09h30 à 12h00

mercredi 8 juin – 14h00 à 17h30

jeudi 9 juin – 09h30 à 12h00

jeudi 9 juin – 14h00 à 17h30

vendredi 10 juin – 09h30 à 12h00

vendredi 10 juin – 14h00 à 17h30

samedi 11 juin – 09h30 à 12h00

samedi 11 juin – 14h00 à 17h30

© Simon Hureau/Dargaud