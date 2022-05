Exposition “Le grand dehors” Maison de la BD Blois Catégories d’évènement: Blois

Exposition "Le grand dehors" Maison de la BD, 2 juin 2020 09:30, Blois

2 juin – 31 octobre 2020

L'exposition "Le grand dehors" présente des originaux du Didier Tronchet "voyageur" avec des récits en Amazonie, Algérie, Bolivie, Équateur, Madagascar ou en bas de l'immeuble

Didier Tronchet naît à Béthune en 1958. Diplômé de l'école supérieur de journalisme de Lille, il commence sa carrière au quotidien Le Matin de Paris. Puis il se lance dans la bande dessinée avec des personnages humoristiques comme Raymond Calbuth ou Jean-Claude Tergal. Artiste polymorphe son champ d'action s'élargit au café-théâtre, au cinéma ou à la presse magazine. Il mène également une carrière littéraire avec la parution de livres sur le vélo, le football ou la paternité. Il collabore régulièrement avec Anne Sibran. Ensemble ils réalisent Ma vie en l'air , Là-bas ou Le monde du dessous. Il part quelques années, avec sa famille vers d'autres continents. Ces longs séjours seront l'occasion de livrer des BD de reportages, Bolivie le lac de sel, Vertiges de Quito, Le labo du futur pour La revue XXI ou Robinsons, père et fils en album. Son dernier ouvrage Le chanteur perdu est un récit profondément humain qui rassemble ses envies de parler de l'ailleurs. L'exposition "Le grand dehors" présente des originaux du Didier Tronchet "voyageur" avec des récits en Amazonie, Algérie, Bolivie, Équateur, Madagascar ou en bas de l'immeuble.

