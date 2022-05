Exposition “L’Atlas des géographes d’Orbae” Maison de la bd Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Exposition “L’Atlas des géographes d’Orbae” Maison de la bd, 25 février 2020 09:30, Blois. 25 février – 14 mars 2020 Sur place Entrée libre Présentation de planches originales de François Place François Place est né en 1957 à Ezanville, en banlieue parisienne, d’un père artiste-peintre et d’une mère institutrice. Après un bac littéraire, il fait des études de communication visuelle à l’école Estienne (1974-1977). Le jeune François fait alors ses débuts dans l’illustration jeunesse en mettant en images des romans de la « Bibliothèque Rose », notamment des titres de la Comtesse de Ségur… Rien de bien emballant pour ce passionné de récits de voyage. Puis il travaille pendant quelques années comme illustrateur indépendant pour des studios de graphisme et de publicité. En 1985, il rencontre Pierre Marchand, éditeur de Gallimard Jeunesse, qui remarque ses dessins d’adolescent. La maison d’édition lui confie alors une série de titres consacrés à l’exploration du monde. Balayant l’histoire depuis les Grandes Découvertes jusqu’aux conquêtes coloniales du XIXe siècle, François Place plonge avec délice dans la riche iconographie amassée au cours des siècles. A la même époque, il illustre des romans, notamment ceux de Michael Morpurgo. En 1992, il signe un premier album de lavis colorés, riche d’un luxe de détails à l’encre, qui entraîne le lecteur dans la jungle birmane, à la découverte d’une poignée de géants silencieux, témoins d’un monde qui disparaît. Les Derniers Géants le révèle au public et reçoit un accueil critique enthousiaste : onze prix en tout, dont le « Totem Album » du Salon de Montreuil. Depuis cette date, François Place construit une œuvre autour du thème des voyages, constituée de plusieurs romans (Angel l’indien blanc, la Douane volante), et d’albums illustrés dont les trois tomes de l’Atlas des géographes d’Orbae qui lui valent le Grand Prix de la Foire de Bologne. En 2011, il sort Le Secret d’Orbae, également récompensé en Italie. Il a voyagé dans un premier temps en lisant un grand nombre de récits, puis en imaginant à son tour, et enfin, en répondant à l’invitation de plusieurs centres culturels à travers le monde. Site Maison de la bd : http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires-2020/738-exposition-temporaire-atlas-des-geographes-d-orbae ©Place/Casterman Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS 41000 Blois Loir-et-Cher mardi 25 février 2020 – 09h30 à 12h00

