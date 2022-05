Exposition “La famille Blaireau-Renard” Maison de la BD, 2 juin 2020 09:30, Blois.

2 juin – 5 septembre 2020 Sur place Le port du masque est obligatoire et un sens de circulation est prévu.

L’exposition présente des illustrations des deux albums Les émotions et Les arbres

Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés.

Le port du masque est obligatoire et un sens de circulation est prévu.

Imaginée par Brigitte Luciani et Eve Tharlet, la série jeunesse Monsieur Blaireau et Madame Renarde connait un grand succès : prescription par l’Éducation nationale pour la lecture en cycle 2, quinze éditions étrangères, une adaptation au théâtre et une série télévisée. Le tome 4 de la série, Jamais tranquille est couronné à Blois par le Prix Ligue de l’enseignement 41 pour le jeune public en 2011.

En parallèle des aventures classiques de Monsieur Blaireau et Madame Renard, existe une seconde série thématique La famille Blaireau-Renard . L’exposition présente des illustrations des deux albums Les émotions et Les arbres.

Brigitte Luciani est née en 1966 à Hanovre. De mère allemande et de père hongrois, elle découvre tôt le plaisir de naviguer entre deux cultures. Après une enfance plongée dans la lecture, elle part à Munich, où elle décroche une maîtrise de littérature. En 2006 elle crée avec Eve Tharlet la série jeunesse Monsieur Blaireau et Madame Renarde chez Dargaud. Elle travaille actuellement avec Claire le Meil sur une BD-reportage, initiée par bd BOUM, sur les MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie).

Alsacienne de naissance, Eve Tharlet a grandi en Allemagne. Elle baigne dans une double culture germano-française, découvrant dans le même temps les aventures de Max und Moritz de Wilhelm Busch et celles de Tintin d’Hergé. Parmi ses nombreuses réalisations, elle dessine les célèbres histoires du Lapin Fenouil chez NordSud, une série imaginée par Brigitte Weninger.

Maison de la BD 3 rue des Jacobins 41000 Blois 41000 Blois Loir-et-Cher

mardi 2 juin 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 2 juin 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 3 juin 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 3 juin 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 4 juin 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 4 juin 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 5 juin 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 5 juin 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 6 juin 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 6 juin 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 9 juin 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 9 juin 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 10 juin 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 10 juin 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 11 juin 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 11 juin 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 12 juin 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 12 juin 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 13 juin 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 13 juin 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 16 juin 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 16 juin 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 17 juin 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 17 juin 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 18 juin 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 18 juin 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 19 juin 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 19 juin 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 20 juin 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 20 juin 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 23 juin 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 23 juin 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 24 juin 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 24 juin 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 25 juin 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 25 juin 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 26 juin 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 26 juin 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 27 juin 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 27 juin 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 30 juin 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 30 juin 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 1er juillet 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 1er juillet 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 2 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 2 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 3 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 3 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 4 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 4 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 7 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 7 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 8 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 8 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 9 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 9 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 10 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 10 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 11 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 11 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 15 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 15 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 16 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 16 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 17 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 17 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 18 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 18 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 21 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 21 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 22 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 22 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 23 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 23 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 24 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 24 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 25 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 25 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 28 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 28 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 29 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 29 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 30 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 30 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 31 juillet 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 31 juillet 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 1er août 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 1er août 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 4 août 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 4 août 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 5 août 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 5 août 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 6 août 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 6 août 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 7 août 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 7 août 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 8 août 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 8 août 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 11 août 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 11 août 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 12 août 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 12 août 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 13 août 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 13 août 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 14 août 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 14 août 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 18 août 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 18 août 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 19 août 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 19 août 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 20 août 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 20 août 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 21 août 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 21 août 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 22 août 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 22 août 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 25 août 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 25 août 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 26 août 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 26 août 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 27 août 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 27 août 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 28 août 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 28 août 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 29 août 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 29 août 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 1er septembre 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 1er septembre 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 2 septembre 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 2 septembre 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 3 septembre 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 3 septembre 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 4 septembre 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 4 septembre 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 5 septembre 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 5 septembre 2020 – 14h00 à 17h30

© Dargaud/Tharlet