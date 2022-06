Exposition « Jojo et Mademoiselle Louise » d’André Geerts Maison de la bd Blois Catégories d’évènement: Blois

Exposition « Jojo et Mademoiselle Louise » d’André Geerts Maison de la bd, 21 juin 2022 09:30, Blois. 21 juin – 27 août Sur place Entrée libre L’exposition présente des planches originales de Geerts, une occasion de plonger dans ses souvenirs et de redécouvrir les grandes aventures de l’école de la vie ! Du 21 juin au 27 août 2022

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés. Commissariat : Sur la pointe du pinceau Né le 18 décembre 1955 à Bruxelles, André Geerts dessine dès l’âge de 11 ans de petits récits d’enfants inspirés par Boule et Bill et par Denis la Malice. C’est donc évident : il suivra les cours d’arts de l’institut St Luc, comme beaucoup d’autres dessinateurs talentueux de sa génération. En 1974, le Soir Jeunesse publie sa première planche, en 1976, démarre sa participation au journal Spirou. Parallèlement, il se lance dans le dessin humoristique.

En 1983, un peu par hasard, Geerts s'est vu proposer la réalisation d'une histoire courte : Jojo est né ! Attendrissant, malicieux, franc et parfois râleur ou révolté, ce petit garçon, vit chez sa grand-mère Léontine. Accompagné de son ami Gros Louis, il traverse sa vie d'enfant et les petits événements du quotidien avec drôlerie, fraîcheur et sincérité. Sa rencontre avec le public est un succès : 18 albums verront le jour chez Dupuis. En 1993, Mademoiselle Louise est lancée en duo avec Salma, dans un style et une sensibilité graphique propres aux auteurs. En juillet 2010, c'est avec une émotion vive que le monde de la BD apprend la disparition prématurée d'André Geerts laissant ses petits héros orphelins. L'exposition présente des planches originales, une occasion de plonger dans ses souvenirs et de redécouvrir les grandes aventures de l'école de la vie !

