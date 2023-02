Exposition « IMAGES de PASSAGES » Maison de la bd, 28 février 2023 09:30, Blois.

En partenariat avec la galerie Maghen

Dans le cadre du salon Délires de Lire de Saint-Gervais-la-Forêt

Salle Gotlib

Frédéric Pillot est l’un des auteurs-illustrateurs jeunesse les plus doués de sa génération. En trente ans, il a développé un univers envoûtant qui a su séduire les petits comme les grands.

Un univers fait de somptueuses illustrations à l’acrylique rehaussées de craie, fourmillant de détails, de couleurs et de lumière.

Une exposition qui met en scène une trentaine de dessins originaux, aux couleurs chatoyantes, issus de quelques-uns de ses albums.

Diplômé en 1990 de l’École des Arts décoratifs de Strasbourg, Frédéric Pillot travaille ensuite pour la presse et l’édition jeunesse. Au fil des années, il multiplie les collaborations et crée une galerie de personnages particulièrement attachante. Son sens minutieux du détail et de la perspective en font un illustrateur incontournable.

Ses univers sont lumineux et magiques. Aux Éditions Milan il illustre la série de livres jeunesse « Raoul Taffin » écrite par Gérard Moncomble. En 2001, les Éditions Magnard Jeunesse lui proposent d’illustrer les albums de « Lulu Vroumette », série écrite par Daniel Picouly. A partir de 2012, il illustre les aventures d’« Edmond le chien » écrites par Thibault Guichon, aux Éditions Magnard.

Avec Gérard Moncomble au scénario, il publie en 2020 son premier livre jeunesse aux Éditions Daniel Maghen » Balbuzar, le pirate aux oiseaux « .

Avec Laurent et Olivier et Souillé,il illustre en 2021 «La sorcière Crabibi» chez Kaléidoscope. La même année, chez le Père Castor, il publie aux côtés d’Agnès Ledig une version du «Petit poucet» fidèle et majestueuse.

