Exposition Emmanuel Lepage Maison de la bd Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Exposition Emmanuel Lepage Maison de la bd, 3 décembre 2019 09:30, Blois. 3 décembre 2019 – 21 mars 2020 Sur place Gratuit Présentation de planches originales de différents albums Emmanuel Lepage a présidé le festival bd BOUM 36 en novembre et a réalisé l’affiche. Bourlingueur, il voyage parce que c’est un homme curieux. Ce qui l’intéresse d’abord, ce sont les gens, les personnes, la vie. Ses planches sont de véritables invitations au dépaysement. Son regard, cependant, se porte ailleurs, sous la peau de ses personnages, vie intérieure qu’il fouille avec l’acuité, la sensibilité et le talent d’un dessinateur généreux, perpétuellement en recherche de sa vérité graphique. Emmanuel Lepage a développé une palette de couleurs unique qu’il a mise au service de récits de fiction et de bandes dessinées de reportage dont la ligne thématique s’inscrit parfaitement dans la démarche de bd BOUM. Dans le cadre de sa présidence, lors du dernier festival, une grande rétrospective est présentée à la Maison de la bd. Crédits photos : Cédric Munsch et bd BOUM Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS 41000 Blois Loir-et-Cher mardi 3 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

mardi 3 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

mercredi 4 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

mercredi 4 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

jeudi 5 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

jeudi 5 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

vendredi 6 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

vendredi 6 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

samedi 7 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

samedi 7 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

mardi 10 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

mardi 10 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

mercredi 11 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

mercredi 11 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

jeudi 12 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

jeudi 12 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

vendredi 13 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

vendredi 13 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

samedi 14 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

samedi 14 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

mardi 17 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

mardi 17 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

mercredi 18 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

mercredi 18 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

jeudi 19 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

jeudi 19 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

vendredi 20 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

vendredi 20 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

samedi 21 décembre 2019 – 09h30 à 12h00

samedi 21 décembre 2019 – 14h00 à 17h30

mardi 14 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 14 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 15 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 15 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 16 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 16 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 17 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 17 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 18 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 18 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 21 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 21 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 22 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 22 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 23 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 23 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 24 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 24 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 25 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 25 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 28 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 28 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 29 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 29 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 30 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 30 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 31 janvier 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 31 janvier 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 1er février 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 1er février 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 4 février 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 4 février 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 5 février 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 5 février 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 6 février 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 6 février 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 7 février 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 7 février 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 8 février 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 8 février 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 11 février 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 11 février 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 12 février 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 12 février 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 13 février 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 13 février 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 14 février 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 14 février 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 15 février 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 15 février 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 18 février 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 18 février 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 19 février 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 19 février 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 20 février 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 20 février 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 21 février 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 21 février 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 22 février 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 22 février 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 25 février 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 25 février 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 26 février 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 26 février 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 27 février 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 27 février 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 28 février 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 28 février 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 29 février 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 29 février 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 3 mars 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 3 mars 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 4 mars 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 4 mars 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 5 mars 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 5 mars 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 6 mars 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 6 mars 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 7 mars 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 7 mars 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 10 mars 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 10 mars 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 11 mars 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 11 mars 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 12 mars 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 12 mars 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 13 mars 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 13 mars 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 14 mars 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 14 mars 2020 – 14h00 à 17h30

mardi 17 mars 2020 – 09h30 à 12h00

mardi 17 mars 2020 – 14h00 à 17h30

mercredi 18 mars 2020 – 09h30 à 12h00

mercredi 18 mars 2020 – 14h00 à 17h30

jeudi 19 mars 2020 – 09h30 à 12h00

jeudi 19 mars 2020 – 14h00 à 17h30

vendredi 20 mars 2020 – 09h30 à 12h00

vendredi 20 mars 2020 – 14h00 à 17h30

samedi 21 mars 2020 – 09h30 à 12h00

samedi 21 mars 2020 – 14h00 à 17h30

Détails Heure : 09:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Maison de la bd Adresse 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Ville Blois lieuville Maison de la bd Blois Departement Loir-et-Cher

Maison de la bd Blois Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois/

Exposition Emmanuel Lepage Maison de la bd 2019-12-03 was last modified: by Exposition Emmanuel Lepage Maison de la bd Maison de la bd 3 décembre 2019 09:30 Blois Maison de la bd Blois

Blois Loir-et-Cher