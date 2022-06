Exposition « A fond les manettes ! » Maison de la bd Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Exposition « A fond les manettes ! » Maison de la bd, 21 juin 2022 09:30, Blois. 21 juin – 27 août Sur place Entrée gratuite L’exposition vous montrera l’évolution de l’univers des jeux vidéo et la corrélation avec la bande dessinée. Du 21 juin au 27 août 2022.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés. A la fin des années 70, alors que jusqu’ici les jeux vidéo étaient intégrés aux machines, une deuxième génération de consoles donne aux consommateurs la possibilité d’acheter des cartouches ou cassettes séparément. Au cours des années 1980-90, le monde du jeu vidéo se développe avec l’émergence des ordinateurs. Des héros de BD vont ainsi passer des petites cases des albums à nos écrans de PC. La BD franco-belge va s’avérer être un atout commercial. Alors que les comics restent dédiés à un public d’initiés et que les mangas sont encore peu connus, le neuvième art touche un public plus familial, tout comme les consoles de l’époque. Il va alors s’agir pour les constructeurs d’innover, de chercher le catalogue de jeux qui fera vendre la console. Les adaptations de films restent encore rares, la qualité graphique ne permettant que peu de rendu (E.T. l’extraterrestre, sur Atari 2600 reste à ce jour considéré comme l’un des pires jeux ayant existé). L’exposition vous montrera l’évolution de l’univers des jeux vidéo. Site : http://www.maisondelabd.com/7-blog/947-exposition-a-fond-les-manettes Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 Blois Loir-et-Cher mardi 21 juin – 09h30 à 12h00

