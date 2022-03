Conférence “Jacques Martin, le voyageur du temps” Maison de la bd Blois Catégories d’évènement: Blois

Conférence “Jacques Martin, le voyageur du temps” Maison de la bd, 2 avril 2022 15:00, Blois. Samedi 2 avril, 15h00 Sur place gratuit bdboum@bdboum.com, 0254424922, http://www.maisondelabd.com/7-blog/930-48h-bd-samedi-02-avril-2022 Conférence de Patrick Gaumer sur Jacques Martin auteur de « Alix », « Lefranc », « Jhen » ou « Arno ». Conférence de Patrick Gaumer “Jacques Martin, le voyageur du temps”, dans le cadre des 48H BD.

Les 48 H BD, c’est une manifestation re solument populaire et festive partout en France. Disparu en 2010, Jacques Martin continue de captiver plusieurs générations de lecteurs. Créateur prolifique, il a marqué les plus belles pages de la bande dessinée franco-belge des Trente glorieuses avec « Alix », « Lefranc », « Jhen » ou « Arno ».

Publié à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, cet ouvrage de référence de Patrick Gaumer est une somme commentée des œuvres et de la vie du maître. Réunissant planches inoubliables de l'histoire de la bande dessinée et illustrations jamais publiées, cette monographie s'impose comme la référence incontournable pour tous les passionnés de Jacques Martin.

