Stage Aquarelle Maison de la bd Blois, lundi 4 mars 2024.

Stage Aquarelle Maison de la bd Blois 4 – 8 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-04 14:00

Fin : 2024-03-08 16:00

Du 4 au 8 mars 2024 – 14h/16h – Pour les enfants de 8 à 12 ans

La créatrice Pauchette te propose d’imaginer des paysages et des personnages à colorier à l’aquarelle. Elle te révélera tous les secrets de cette technique.

Tarif : 40 €* par participant

Pour l’inscription, via HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-aquarelle-8-12-ans

La Maison de la bd se charge de mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement des stages.

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Blois 41000 Loir-et-Cher