2023-12-16 15:00 Une journée pour les petits et les grands, avec des ateliers de pratique artistique, une lecture projetée d' »Ernest et Célestine » et la présence d'autrices et d'auteurs.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Maison de la bd propose le samedi 16 décembre, de 15 h à 18 h, une journée pour les petits et les grands, avec des ateliers de pratique artistique (réalisation de sa carte de vœux, bd numérique, dessin surprise), une lecture projetée d’Ernest et Célestine et la présence d’autrices et d’auteurs :

Pierre Frampas, Château-fort en danger

Claire Godard, Le jour de l’éclipse

Laure Lacour, Loulou

Camille Moog, Le clan de l’ours des cavernes

Moon Li, La Joconde de Léonard de Vinci

Stellina, Dans la cour des grands

Véropée, Le renard, le corbeau et tous ses poteaux

Evergreen Yeh, Lost Gods, Shen-Mu l’esprit des arbres

Des éditeurs seront présents (Lacour des Loulous et Un poil Bleu).

Ce sera aussi votre dernière chance pour reconstituer votre jeu de 7 familles Rita

L’entrée est gratuite

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Blois 41000 Loir-et-Cher