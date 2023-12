Exposition « Les ami.e.s de Joost » Maison de la bd Blois Catégories d’Évènement: Blois

Exposition « Les ami.e.s de Joost » Maison de la bd Blois, 8 décembre 2023 09:30, Blois

8 décembre 2023 – 23 mars 2024

Commissariat Patrick Gaumer & bd BOUM

17 novembre 2023 – mars 2024

Les Pays-Bas sont un grand pays de la bande dessinée. L'objectif est de faire découvrir la BD néerlandaise à un lectorat français peu initié. En parallèle de l'exposition de Joost Swarte, les visiteurs pourront découvrir la création BD typiquement néerlandaise avec cette présentation complémentaire d'auteurs et d'autrices : Jeroen Funke, Erik de Graaf, Aimée de Jongh, Anne Stalinski, Barbara Stok et Typex.

Maison de la bd
3 rue des Jacobins 41000 BLOIS
Blois 41000 Loir-et-Cher

