En partenariat avec la galerie Maghen

L’exposition présente une sélection d’illustrations originales de « La Famille Passiflore », une série d’ouvrages pour enfants, illustrée par Loïc Jouannigot.

Les livres racontent les aventures d’une famille de lapins. En 2012, chez Dargaud, Loïc Jouannigot reprend les personnages des Passiflore en bande dessinée avec deux albums, « L’Anniversaire de Dentdelion » et « La Chorale ». Suivent deux autres titres avec les textes de Michel Plessix, « Mélodie potagère » et « La Chasse au trésor ». Aux éditions Maghen, il publie « À Babord les Passiflore » puis « Pirouette et Nymphéa »s, une histoire mettant en scène ses célèbres lapins dans l’univers de Claude Monet. Son prochain album « La Famille Passiflore – Alors on dort ! » sera dans les bacs le 31 août chez le même éditeur.

Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés.

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Blois 41000 Loir-et-Cher