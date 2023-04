Workshop « Rires et gros nez » avec Florence Cestac Maison de la bd Blois Catégories d’Évènement: Blois

https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/workshop-avec-florence-cestac LE VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN 2023

14H À 17H30 ET 9H À 12H – 14H À 17H, SUR INSCRIPTION

Tarif : 100€ la journée 1/2 (un déjeuner compris)

Public : Initié

Renseignements : bdboum@bdboum.com / 02 54 42 49 22

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/workshop-avec-florence-cestac Après Emmanuel Guibert, Edmond Baudoin, Emmanuel Lepage, Jean-Claude Mézières, Régis Loisel, Riff Reb’s et Jean-C. Denis, le workshop annuel de la Maison de la bd est encadré par Florence Cestac. Cet atelier s’adresse aux adultes et aux jeunes adultes ayant une appétence pour les arts narratifs. Elle fera partager ses méthodes de travail aux stagiaires. Chaque participant viendra avec son matériel et ses projets. En abordant les techniques de composition d’une planche, le rythme, l’auteur développera la narration propre à la bande dessinée. Florence Cestac est un grand nom de la bande dessinée franco-belge. Fondatrice des éditions Futuropolis en 1975 et créatrice du personnage d’Harry Mickson, elle collabore également aux tout premiers débuts de magazines cultes, tels que ‘Pilote’, ‘L’Écho des savanes’ ou encore ‘Charlie Mensuel’, et travaille avec de nombreux auteurs et scénaristes, comme Albert Algoud, Tonino Benacquista ou René Pétillon. Elle obtient le Grand Prix d’Angoulême en 2000. Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher

