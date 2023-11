Sahar Par le Groupe Balad MAISON DE BEGON Catégories d’Évènement: Blois

Loir-et-Cher Sahar Par le Groupe Balad MAISON DE BEGON, 18 novembre 2023, BLOIS. Sahar Par le Groupe Balad MAISON DE BEGON. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Licence PLATESV-R-2021-004880 «Sahar », la veillée pour les uns, l’aube pour les autres, témoigne des opposés qui, mis bout à bout, peuvent se rejoindre. L’écoute étonnante des musiciens entre eux nous embarque dans un voyage musical pacifique et ressourçant qui nous est livré avec une grande générosité. 1ère partie : La mélodie du jardin d’Orient – conférence de Farhad Kazemi [conservateur du patrimoine]. Votre billet est ici MAISON DE BEGON BLOIS Rue Pierre et Marie Curie Loir-et-Cher 13.8

EUR13.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu MAISON DE BEGON Adresse Rue Pierre et Marie Curie Ville BLOIS Departement Loir-et-Cher Lieu Ville MAISON DE BEGON latitude longitude 47.59469891080877;1.3182013609352912

MAISON DE BEGON BLOIS Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois/