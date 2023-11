Skarra Mucci MAISON DE BEGON, 10 novembre 2023, BLOIS.

Skarra Mucci MAISON DE BEGON. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Licence PLATESV-R-2021-004880 Gratuit pour les moins de 6 an(s) Devenu une figure jamaïcaine incontournable des scènes reggae / dancehall internationales, muni d’un flow inépuisable et de crossovers imbattables, Skarra Mucci transcende les riddims et les époques ! Pour cette nouvelle tournée 2023, l’artiste s’entoure une fois de plus du meilleur backing band dancehall européen : Dub Akom. Ensemble, ils font valoir toute leur expérience sur scène. Grosse voix, grosse énergie et partage avec le public, telle est la recette d’un show Skarra Mucci ! Skarra Mucci Skarra Mucci

MAISON DE BEGON BLOIS Rue Pierre et Marie Curie Loir-et-Cher

