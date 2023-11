Noël à Blois – Petit train en centre-ville Blois, 20 décembre 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Attention au départ ! Dans une mini gare aménagée pour l’occasion rue Émile-Laurens, le petit train vous attend pour une virée gratuite d’une demi-heure en ville..

Mardi 2023-12-20 14:30:00 fin : 2023-12-24 19:00:00. EUR.

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Watch out for the departure! In a mini station set up for the occasion on rue Émile-Laurens, the little train is waiting for you for a free half-hour ride through the city.

¡Cuidado con la salida! En una mini estación instalada para la ocasión en la calle Émile-Laurens, el trenecito le espera para un recorrido gratuito de media hora por la ciudad.

Vorsicht bei der Abfahrt! In einem Minibahnhof, der zu diesem Anlass in der Rue Émile-Laurens eingerichtet wurde, wartet der kleine Zug auf Sie, um eine halbe Stunde lang kostenlos durch die Stadt zu fahren.

Mise à jour le 2023-11-13 par ADT41