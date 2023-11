Des Lyres d’Hiver, un Noël magique à Blois Blois, 2 décembre 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Des Lyres d’Hiver, un Noël magique à Blois. Des illuminations , des rendez-vous avec le Père-Noël, des bulles magiques pour nous insuffler l’esprit de noël..

Jeudi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-31 . .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



An ice rink for the greatest joy of all, a toboggan run for the little ones, a real Christmas market, cinema, magic, music, themed animations in all the districts of Blois without forgetting decorations and illuminations in the city…

Des Lyres d’Hiver, una Navidad mágica en Blois. Iluminaciones, citas con Papá Noel, burbujas mágicas para inspirar el espíritu navideño.

Des Lyres d’Hiver, ein magisches Weihnachtsfest in Blois. Weihnachtsbeleuchtung, Treffen mit dem Weihnachtsmann, magische Blasen, die uns den Geist der Weihnacht einhauchen.

Mise à jour le 2023-11-09 par ADT41