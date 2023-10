Detective Party « La lavandière occise sans poésie » à Blois Blois, 2 novembre 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Plongez-vous dans une enquête au moyen-âge à Blois. En 1458, François Villon, un grand poète du moyen-age compose des vers à la cour de Charles d’Orléans. En cette période crimes et rapines prospèrent sur les rives de la Loire. Peut-on vraiment imputer tous ces méfaits, au poète maudit ?.

Jeudi 2023-11-02 17:30:00 fin : 2023-11-02 . 5.5 EUR.

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Immerse yourself in a medieval investigation in Blois. In 1458, François Villon, a great poet of the Middle Ages, composed verses at the court of Charles d’Orléans. During this period, crime and pillage flourished on the banks of the Loire. Can all these misdeeds really be blamed on the cursed poet?

Sumérjase en una investigación medieval en Blois. En 1458, François Villon, gran poeta de la Edad Media, componía versos en la corte de Carlos de Orleans. Durante este periodo, el crimen y el robo florecen a orillas del Loira. ¿Se puede culpar de todas estas fechorías al poeta maldito?

Tauchen Sie in Blois in eine Untersuchung des Mittelalters ein. Im Jahr 1458 verfasste François Villon, ein großer Dichter des Mittelalters, Verse am Hof von Charles d’Orléans. In dieser Zeit gedeihen Verbrechen und Raubzüge an den Ufern der Loire. Kann man dem verfluchten Dichter wirklich all diese Untaten anlasten?

