Detective Party « L’invité vénitien » à Blois Blois, 18 juin 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Enquêtez au XVIIème siècle dans les rues de Blois à la recherche de la vérité sur la disparition étrange d’un invité vénitien du Roi. Une affaire entre secrets d’État et moeurs de l’époque. Muni de votre smartphone enquêtez à la recherche des indices dans la rue..

Dimanche 2023-06-18 à 16:30:00 ; fin : 2023-06-18 . 5.5 EUR.

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Investigate in the 17th century in the streets of Blois in search of the truth about the strange disappearance of a Venetian guest of the King. A case between state secrets and customs of the time. Equipped with your smartphone, investigate in search of clues in the street.

Investiga las calles de Blois en el siglo XVII en busca de la verdad sobre la extraña desaparición de un veneciano invitado del Rey. Un caso entre secretos de Estado y costumbres de la época. Utiliza tu smartphone para buscar pistas en la calle.

Ermitteln Sie im 17. Jahrhundert in den Straßen von Blois auf der Suche nach der Wahrheit über das seltsame Verschwinden eines venezianischen Gastes des Königs. Ein Fall zwischen Staatsgeheimnissen und den Sitten der damaligen Zeit. Mit Ihrem Smartphone ausgerüstet ermitteln Sie auf der Suche nach Hinweisen auf der Straße.

