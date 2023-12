Visite insolite du château royal de Blois Blois, 5 février 2023, Blois.

Blois Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-05

fin : 2023-12-31

Visite insolite du château royal de Blois. En compagnie d’un guide, suivez un parcours atypique du château privilégiant les parties habituellement fermées au public : tours, fortifications, combles et autres lieux insolites …

450 EUR.

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-11-09 par ADT41