DIGITAL SOUL PROJECT LES LOBIS, 12 avril 2024, BLOIS.

Digital Soul Project, c'est la rencontre de la Géorgie et de la France, mais surtout la réunion du jazz et des machines. Un duo guitare / batterie très interactif aux sonorités denses, une liberté totale de vocabulaire pour créer l'âme numérique. Ce duo acoustique et digital aux couleurs jazz world est une véritable invitation au voyage, empreint d'improvisation et de musiques du monde. Ils seront accompagnés, le temps d'une soirée unique par Stéphane Edouard, membre du groupe Sixun. Ce dernier grâce à son jeu inventif, éclectique et cosmopolite pu s'inviter sur les scènes du monde entier avec les plus grands… Irakli Khutsichvili [guitare, sample, vocals, composition] Pierre-Alain Tocanier [batterie, sample, composition] Stéphane Edouard [percussions]

LES LOBIS BLOIS 12 Avenue Maunoury Loir-et-Cher

