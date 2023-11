THE BUTTSHAKERS LES LOBIS, 29 mars 2024, BLOIS.

THE BUTTSHAKERS LES LOBIS. Un spectacle à la date du 2024-03-29 à 21:00 (2024-03-29 au ). Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

ALL THAT JAZZ BLOIS (1-1080321/2-27/3-28) présente : CE SPECTACLE « Depuis 10 ans, la formation lyonnaise, meneìe par la chanteuse ameìricaine Ciara Thompson, propulse son funk abrupt et incendiaire sur les sceÌnes europeìennes. Pour son nouvel album Sweet Rewards, le combo a signeì chez Underdog Records et enrichit son cocktail furieux de soul old school, rock garage et funk nerveux avec l’ajout de choeurs gospel, de cuivres, de cordes, de clavier aÌ nappes psycheìdeìliques ou de slide-guitar. The Buttshakers livrera le 29 mars 2024, un live de haute voleìe, et envoleìes soul / funk sur la scène des Lobis.

Votre billet est ici

LES LOBIS BLOIS 12 Avenue Maunoury Loir-et-Cher

41.8

EUR41.8.

