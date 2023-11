HAYLEN En concert LES LOBIS, 9 février 2024, BLOIS.

HAYLEN En concert LES LOBIS. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 21:00 (2024-02-09 au ). Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

ALL THAT JAZZ BLOIS (1-1080321/2-27/3-28) présente : CE SPECTACLE Haylen est une Pin-up des temps modernes. Perchée sur ses talons en toutes circonstances, rien ne saurait entailler ses rêves et ses envies. Vous allez découvrir l’âme de la soul, du jazz, de tout l’univers vintage et glamour des 50’s/60’s et ses icônes qui l’inspirent encore aujourd’hui : Etta James, Aretha Franklin, Wanda Jackson, Betty Davis, Marvin Gaye, Amy Winehouse, Elvis Presley… Des collaborations prestigieuses : Matthieu Chedid, Keziah Jones… Haylen a intègré la troupe du Jean Paul Gautier « Fashion Freak Show » pour une tournée mondiale, devenue meneuse de revue pour le célèbre cabaret Le Crazy Horse, et artiste soutenue par Gibson Guitar. Au printemps 2022, elle a même pris la route pour une tournée de 16 Zéniths à travers la France avec le « Dire Straits Experience »

Votre billet est ici

LES LOBIS BLOIS 12 Avenue Maunoury Loir-et-Cher

41.8

EUR41.8.

Votre billet est ici