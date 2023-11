LOUIS WINSBERG LES LOBIS, 15 décembre 2023, BLOIS.

ALL THAT JAZZ BLOIS (1-1080321/2-27/3-28) présente : CE SPECTACLE Jaleo 20 ans déjà ! Dès la fin des années 90, Louis Winsberg songeait à mélanger jazz et musiques traditionnelles, et plus particulièrement, vu son parcours, Jazz et Flamenco. En 2000 sort le premier album JALEO , suivi en 2005 du BAL DES SUDS. Pendant plus de dix ans, la formation va tourner dans les festivals et théâtres, sur 4 continents. L’espace de liberté est toujours aussi vaste, du jazz à l’Inde en passant par l’Andalousie et le Maghreb. Une musique mûrie au soleil, bercée par la mer, gorgé des battements, trépidations, éclats de joie et fulgurances mélodiques. Une aventure musicale et humaine des plus abouties. le son unique de Jaleo, un moment unique sur la scène All that jazz, avant que chacun ne retournent à Séville, Madrid, Toulouse, NYC, Jerez…

LES LOBIS BLOIS 12 Avenue Maunoury Loir-et-Cher

