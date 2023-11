Gabi Hartmann LES LOBIS, 16 novembre 2023, BLOIS.

ALL THAT JAZZ BLOIS (1-1080321/2-27/3-28) présente : CE SPECTACLE Repérée par le songwriter et producteur Jesse Harris, qui accompagne également les chanteuses Melody Gardot et Norah Jones, Gabi Hartmann publie son 1er album. Entre chanson, jazz et folk, la chanteuse l’a conçu comme une « collection de photos » rassemblées au fil du temps, et influencé par ses voyages. Elle y chante en français, en anglais, en portugais et en arabe, accompagnée par de nombreux musiciens rencontrés à Paris et à New York, où elle a vécu il y a quelques années. On pourra discuter à l’infini, mais on ne sait pas forcément très clairement où la voix de Gabi Hartmann nous transporte : Un bar jazz en sous-sol, une plage tropicale au crépuscule, une terrasse dans une pente de Lisbonne, le fond d’une brasserie un soir d’hiver ?On ferme les yeux et passent, enlacées, l’ombre d’une légende du jazz, d’une diva de la bossa nova, quelque part au carrefour du chic exquis et de la mélancolie vertigineuse, de la douceur consolante et du spleen partagé.

LES LOBIS BLOIS 12 Avenue Maunoury Loir-et-Cher

