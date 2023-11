Festival bd BOUM 40 Halle aux Grains Blois, 17 novembre 2023T 09:00, Blois.

bd BOUM, festival de bande dessinée de Blois, fêtera cette année sa 40e édition, les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre. C'est un des rendez-vous les plus importants de la bd en France.

bd BOUM, festival de bande dessinée de Blois, fêtera cette année sa 40e édition, les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre. C’est un des rendez-vous les plus importants de la bd en France. Il se déroulera dans divers lieux de la ville (Halle aux grains, chapiteau, Maison de la bd, Cinéma les Lobis…).

Cette édition sera présidée par Joost Swarte, « Grand Boum-Ville de Blois 2022 ».

Douze expositions (Virginie Augustin, Hub, La bd néerlandaise, Don Quichotte de Gaétan et Paul Brizzi, 20 ans de la Boîte à Bulles, Loire d’Etienne Davodeau, La brigade des souvenirs de Carbone, Cee Cee Mia et Marko, Les amis de Spirou de J-D Morvan et David Evrard, 20 ans des éditions Sarbacane, LK.Imany, prix Jeunes Talents-la Saif, bd BOUM s’affiche) sont présentées.

Des spectacles et des rencontres d’auteurs sont organisés pour les scolaires dans le cadre de bd BOUM en classe ou lors de la journée pédagogique.

Des conférences (_La bd néerlandaise, Les amis de Spirou, la bd chilienne_…), des cafés littéraires (Marguerite Abouet, des débats (l’intelligence artificielle), une journée professionnelle sur « Le corps », deux concerts graphiques et du cinéma, sont programmés au cours du week-end.

Plus d’informations : https://www.maisondelabd.com/grand-boum-ville-de-blois-2023

