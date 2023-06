Culturissimo : Oxmo Puccino accompagné par Jérémy Chatelain Halle aux Grains Blois, 22 juin 2023 20:00, Blois.

Culturissimo : Oxmo Puccino accompagné par Jérémy Chatelain Halle aux Grains Blois Jeudi 22 juin, 20h00

Chroniqueur du réel, poète au verbe puissant, Oxmo Puccino rend hommage à Marcel Proust et son fameux questionnaire. En mots et en musique, c’est son autoportrait qu’il dévoile ainsi en filigrane. Jeudi 22 juin, 20h00 1

Lecture musicale : Oxmo Puccino lit D’après Marcel accompagné par Jérémy Chatelain

Chroniqueur du réel, poète au verbe puissant, Oxmo Puccino rend hommage à Marcel Proust en se soumettant à son fameux questionnaire.

En mots et en musique, c’est son autoportrait qu’il dévoile ainsi en filigrane.

Si Oxmo Puccino répond au surnom de « Black Jacques Brel », ce n’est pas pour rien : en vingt ans de carrière, dix albums, deux Victoires de la musique et un premier roman remarqué, Les Réveilleurs de soleil (JC Lattès/ La Grenade), il s’est imposé comme le plus poétique des rappeurs français. Avec le musicien et compositeur Jérémy Chatelain, il donne une lecture musicale de son nouveau livre D’après Marcel, où il rend hommage à son « ami littéraire » Marcel. À travers ses réponses aux questions aussi variées que « Quel est mon oiseau préféré ? » ou « mon occupation préférée ? » – auxquelles le célèbre romancier avait répondu, respectivement, « L’hirondelle » et « Aimer » – on découvre son rapport à la vie, à la simplicité et à la poésie du présent.

La lecture se déroulera le jeudi 22 juin à 20 heures à la Halle aux Grains de Blois.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc de Blois.

Halle aux Grains place de la République Blois Centre Blois 41000 Loir-et-Cher