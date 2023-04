Culturissimo : rencontre et dédicace de Olivier Cachin et Lazoo pour Rap Story Espace Culturel E. Leclerc Porte Côté Blois Catégories d’Évènement: Blois

Culturissimo : rencontre et dédicace de Olivier Cachin et Lazoo pour Rap Story Espace Culturel E. Leclerc Porte Côté, 13 mai 2023 15:00, Blois. Pour le festival Culturissimo, Olivier Cachin et le street artiste Lazoo, auteurs de Rap Story, viennent à la rencontre du public pour e changer sur leur ouvrage commun avec leurs lecteurs. Samedi 13 mai, 15h00 1 Olivier Cachin et Lazoo présentent Rap Story Pour le festival Culturissimo, le journaliste Olivier Cachin et le street artiste Lazoo, auteurs de Rap Story (Flammarion Jeunesse), viennent à la rencontre du public pour échanger sur leur ouvrage commun, leurs travaux respectifs, et pour répondre aux questions de leurs lecteurs. Olivier Cachin est un journaliste, écrivain, animateur télévision et radio. Spécialisé dans la musique afro-américaine et le hip-hop, il publie de nombreux ouvrages sur le sujet dont Rap in France : L’émergence du rap dans les années 90 en 2022. Il est également, depuis 2009, à l’antenne de Mouv’, chez Radio France. Lazoo, lui, est un grapheur inspiré des univers de la BD et de la musique. Il se spécialise dans la création de fresques monumentales qu’il expose à l’international. Ensemble, ils cosignent un livre capturant les moments clés de l’émergence du rap dans le monde. Destiné à la jeunesse, enthousiaste et accessible, Rap Story constitue également pour un public plus âgé une excellente porte d’entrée vers un genre musical qui souffre encore des nombreux préjugés à son égard. La rencontre et la dédicace se dérouleront le samedi 13 mai à 15 heures à l’Espace Culturel Porte Côté de Blois.

