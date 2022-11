MARCHE DE NOËL DES ASSOCIATIONS ESCALE & HABITAT Blois Catégories d’évènement: Blois

MARCHE DE NOËL DES ASSOCIATIONS ESCALE & HABITAT, 4 décembre 2022 10:00, Blois. Dimanche 4 décembre, 10h00 Sur place ENTREE LIBRE 0254451365, rersblois@free.fr

Marché de Noël associatif Un marché de Noël associatif où vous trouverez des idées de cadeaux et des objets de déco proposés à la vente par les différentes associations présentes.

Un salon de thé y est également installé. ESCALE & HABITAT 37 rue Pierre et Marie Curie, 41000 BLOIS 41000 Blois Nord Loir-et-Cher dimanche 4 décembre – 10h00 à 18h00

