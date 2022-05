Conférence “Dans l’ombre de Charonne” par Désirée et Alain Frappier Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire BLOIS Catégories d’évènement: Blois

Conférence autour de l'album "Dans l'ombre de Charonne", devenu un ouvrage de référence sur la guerre d'Algérie à Paris. Au Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire

Jeudi 19 mai, 18 h 30

Jeudi 19 mai, 18 h 30 Dans le cadre d’une résidence à la Maison de la bd avec le soutien de Ciclic. Formé à l’École nationale supérieure des arts décoratifs et passionné d’histoire politique, Alain Frappier navigue longtemps entre différentes formes d’expression mêlant musique, photographie, illustration, graphisme, peinture et littérature. Il conçoit aussi bien des couvertures de livres que des images de marque et travaille dans l’annonce presse et la communication d’entreprise.

Désirée Frappier exerce d’abord en autodidacte plusieurs métiers : costumière, comédienne, journaliste. Elle travaille pour Les éditions du Cercle de la librairie, la Revue des bibliothèques et Livres-Hebdo, puis se lance en tant que scénariste.

En 2012, ce duo s'allie et signe (elle au scénario, lui au dessin) le roman graphique "Dans l'ombre de Charonne", devenu un ouvrage de référence sur la guerre d'Algérie à Paris. « Maryse, une jeune lycéenne de 17 ans, décide de participer avec ses copains de lycée à une manifestation contre le fascisme et pour la paix en Algérie. Nous sommes à Paris, en 1962. »

