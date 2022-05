Conférence d’Amaury du CLOSEL à Blois : Les Voix Étouffées du IIIè Reich Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire BLOIS Catégories d’évènement: Blois

Conférence d’Amaury du CLOSEL à Blois : Les Voix Étouffées du IIIè Reich Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, 28 septembre 2019 07:30, BLOIS. Samedi 28 septembre 2019, 07h30, 16h30 Sur place Entrée libre https://www.blois.fr/agenda/2019/ouverture-centre-resistance-deportation-et-memoire C’était il n’y a pas si longtemps que cela en Europe, de très nombreux compositeurs et interprètes, on perdu, dès 1933, tout moyen d’expression et de subsistance A l’occasion de la semaine d’inauguration du Centre de la Résitance, de la Déportation et de la Mémoire de la Ville de Blois, Amaury du CLOSEL, compositeur et chef d’orchestre donnera une conférence le samedi 28 septembre, à 16h30 . Celle-ci portera sur le Forum Voix Etouffées dont le but est de promouvoir la musique des compositeurs persécutés par le nazisme. Amaury du CLOSEL est l’auteur du livre publié en 2005 « Les Voix étouffées du Troisième Reich » chez Actes Sud, Prix du meilleur essai du Syndicat de la critique musicale. Un patrimoine musical encore méconnu du public Ce livre décrit les destins individuels, souvent tragiques, de ces « voix étouffées », qui ont préféré s’exiler face à la répression alors que d’autres disparurent dans les camps de concentration. Il dresse un inventaire de plus de deux cent compositeurs, inconnus aujourd’hui pour la plupart, auteur d’innombrables chefs-d’œuvre condamnés à l’oubli, et qui constituent autant de clés pour la compréhension de la musique du XXème siècle. Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire 6 place Victor Hugo 41000 BLOIS Loir-et-Cher samedi 28 septembre 2019 – 07h30 à 08h30

