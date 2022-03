La Coupe de Poudloire Blois Blois Catégories d’évènement: Blois

La Coupe de Poudloire Blois, 24 septembre 2022 09:30, Blois. 24 et 25 septembre Sur place Quatre formules sont proposées : Pass « FÉE » à 16€ (100 personnes), Pass « DEVIN » à 32€ (150 personnes), Pass « MUSE » à 50€ (150 personnes), Pass « CHAMAN » à 64€ (50 personnes) https://www.facebook.com/events/2772802029532300, https://coupedepoudloire.fr, https://www.instagram.com/asso.geekforyou Événement Potterhead Sur une journée, le samedi 24 septembre, au Château royal et dans différents lieux de la ville de Blois, 450 élèves répartis dans quatre maisons pourront gagner des points pour leur maison en participant à des clubs de loisirs (quidditch au sol, jeux de société non-sorciers, photo…). Parmi eux, 350 participants passeront également leurs épreuves d’examens (métamorphose, botanique, potions, divination, arithmancie, histoire de la magie…) afin d’obtenir leur diplôme de magie et de remporter le plus grand nombre de points pour leur maison. En parallèle, ils pourront découvrir les exposants sorciers ainsi que les restaurateurs et commerçants de Blois-sur-Loire. En fin d’après-midi, tous les élèves pourront soutenir l’équipe de leur maison pendant un tournoi de « quidditch au sol ». La Coupe de Quidditch sera remise à la maison gagnante du tournoi puis la meilleure maison aux examens et clubs remportera la Coupe de Poudloire au Château. Ce sera également l’occasion d’annoncer les gagnants de la grande tombola. Ces temps ludiques seront suivis par un banquet et une soirée de célébration pour 200 élèves ayant passé leurs examens. En résumé, la Coupe de Poudloire allie activités inspirées de notre univers magique préféré et parcours original de visite et de (re)découverte de la ville de Blois. Afin de rendre votre week-end à Poudloire encore plus magique, nos partenaires vous proposeront des offres complémentaires le samedi et ouvriront les portes de leurs structures le dimanche ! La billetterie ouvre le dimanche 3 avril à 12h00 ! Quatre formules sont proposées :

Pass « FÉE » (100 personnes) : 16 €

Pass « DEVIN » (150 personnes) : 32 €

Pass « MUSE » (150 personnes) : 50 €

Pass « CHAMAN » (50 personnes) : 64 € Suivez-nous sur nos réseaux pour tous les détails :

Site : https://coupedepoudloire.fr

Événement : https://www.facebook.com/events/2772802029532300

Blois Blois 41000 Blois Loir-et-Cher samedi 24 septembre – 09h30 à 23h59

dimanche 25 septembre – 00h00 à 01h00

