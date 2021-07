Blois Basilique Notre-Dame de la Trinité de Blois Blois, Loir-et-Cher Lyres d’Été : Musique baroque par l’Orchestre Les Métamorphoses Basilique Notre-Dame de la Trinité de Blois Blois Catégories d’évènement: Blois

Lyres d’Été : Musique baroque par l’Orchestre Les Métamorphoses Basilique Notre-Dame de la Trinité de Blois, 25 août 2021 20:30-25 août 2021 22:00, Blois. Mercredi 25 août, 20h30 Tarifs : 15€, 12€ (adhérents, étudiants, demandeurs d’emplois), 5€ enfants info@academielyrique.org Haendel, Vivaldi et Bach par l’Orchestre Les Métamorphose en la Basilique de la Trinité de Blois, en Loir-et-Cher La tournée estivale en Loir-et-Cher de l’Orchestre Les Métamorphoses se poursuit dans le Blaisois par un 6ième concert associé à l’Académie Lyrique et aux Lyres d’ÉTÉ. Mercredi 25 août à 20h30, en la basilique Notre-Dame de la Trinité de Blois, Amaury du CLOSEL sera à la tête de son Orchestre Les Métamorphoses qui se présentera sur scène avec une dizaine de musiciens. Les instrumentistes à cordes et à vent accompagnés par le claveciniste Thomas Tacquet-Fabre, joueront un programme de musique baroque en accord avec les lieux qui les accueilleront. « C’est une manière de se retrouver au travers des beautés architecturales de notre région et des œuvres musicales de grands compositeurs en une harmonie qui nous a grandement manqué pendant la pandémie », explique Amaury du CLOSEL, directeur musical de l’Académie Lyrique. Programme du mercredi 25 août à 20h30, basilique Notre-Dame de la Trinité de Blois à 20h30 Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Ouverture de l’Opéra Alcina

Trois airs de l’Opéra d’Alcina : « Ombre Pallide », « Si son quella », « Tornami a vagghegiar »

Soprano, Pauline Feracci Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto pour deux hautbois en ré mineur RV 535 de Vivaldi

Hauboïstes : Nathanaël Rinderknecht et Sophie Le Denmat Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Cantate dite « du Mariage » n°210 de Jean-Sébastien Bach

Soprano, Pauline Feracci

Orchestre Les Métamorphoses sous la direction d’Amaury du Closel BILLETTERIE

Réservations : 07 67 28 39 52 et info@academielyrique.org et billetterie sur place

Tarifs : 15€, 12€ (adhérents, étudiants, demandeurs d’emplois), 5€ enfants

https://www.orchestrelesmetamorphoses.eu, https://www.facebook.com/orchestremetamorphoses Basilique Notre-Dame de la Trinité de Blois 10 boulevard Carnot 41000 BLOIS – Loir-et-Cher 41000 Blois Loir-et-Cher mercredi 25 août – 20h30 à 22h00

