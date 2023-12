Théâtre alsacien Blodelsheim Catégories d’Évènement: Blodelsheim

Début : 2024-01-20 20:15:00

fin : 2024-01-20 . Par le Théâtre Alsacien de Blodelsheim : « Z’viel esch z’viel ». Comédie de Michel Walch, mise en scène par Denis Bixel. EUR. Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est

Par le Théâtre Alsacien de Blodelsheim : « Z'viel esch z'viel ». Comédie de Michel Walch, mise en scène par Denis Bixel.

