Visite guidée du blockhaus de Wittring Blockhaus de Wittring Wittring, 16 septembre 2023, Wittring.

Venez découvrir ou redécouvrir le dernier des 5 blockhaus de Wittring et plongez dans l’ambiance de 1940.

Blockhaus de Wittring D33 rue du Val de Sarre 57905 Wittring Wittring 57905 Moselle Grand Est Le blockhaus de Wittring était l'un des éléments défensifs du secteur fortifié de la Sarre. Sa mission était de couvrir, par les

feux de ses six fusils-mitrailleurs, le barrage du même nom.

D’une épaisseur de un mètre, ses murs et sa dalle mettaient sa petite garnison à l’abri des bombardements ennemis. Son effectif était d’une dizaine d’hommes du 133ème régiment d’infanterie de forteresse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Association les Bergers des Pierres-Moselle