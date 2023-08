Visite d’un bunker du Mur de l’Atlantique au Pouldu Blockaus Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Le Pouldu Catégories d’Évènement: Finistère

Le Pouldu Visite d’un bunker du Mur de l’Atlantique au Pouldu Blockaus Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Le Pouldu, 17 septembre 2023, Le Pouldu. Visite d’un bunker du Mur de l’Atlantique au Pouldu Dimanche 17 septembre, 10h00 Blockaus Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Entrée libre au blockhaus des Grands Sables, visites libres et gratuites L’ association Mémoire Patrimoine Clohars-Carnoët vous propose de visiter un bunker du Mur de l’Atlantique, chemin de la grenouille, au Pouldu.

Le vestige historique a été restauré à l’identique : salle de tir, locaux annexes, abri pour la troupe, poste de tir arrière. La résistance bretonne et les combats de la Poche de Lorient sont évoqués.

Un ensemble de panneaux, d’objets, d’armes, de mannequins guide le visiteur en autonomie.

Situé à Clohars Carnoët, au-dessus de la plage des Grands Sables au Pouldu, chemin de la Grenouille, après la base nautique. Blockaus Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Chemin de la grenouille Le Pouldu, 29360, Clohars Carnoët Le Pouldu 29360 Finistère Bretagne https://memoirepatrimoine.wordpress.com/ [{« link »: « https://memoirepatrimoine.wordpress.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Mémoire Patrimoine Clohars-Carnoët Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Le Pouldu Autres Lieu Blockaus Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Adresse Chemin de la grenouille Le Pouldu, 29360, Clohars Carnoët Ville Le Pouldu Departement Finistère Lieu Ville Blockaus Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Le Pouldu latitude longitude 47.76474;-3.551571

Blockaus Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Le Pouldu Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le pouldu/