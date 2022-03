Block, Théâtre d’objets sonores connectés La Maline, 6 avril 2022, La Couarde-sur-Mer.

Block, Théâtre d’objets sonores connectés

La Maline, le mercredi 6 avril à 10:30

Une interprète marionnettiste et soixante hauts-parleurs, objets connectés : les blocks, dessinent et composent en grande proximité avec le public les architectures sonores et lumineuses de villes en mutation. BLOCK, aborde le thème de la construction (de soi ?) de la ville qui se déploie, se démultiplie, mute en permanence, change ses perspectives (et notre regard ?) et devient un espace (le nôtre ?) un jour apprivoisé et le lendemain étranger à nouveau.

5 €, à partir de 3 ans, durée 40 minutes

Spectacle à partir de 3 ans – Une marionnettiste et soixante hauts-parleurs, objets connectés : les blocks, dessinent et composent les architectures sonores et lumineuses de villes en mutation.

La Maline 17 avenue du mail, la couarde-sur-mer La Couarde-sur-Mer Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T10:30:00 2022-04-06T11:30:00